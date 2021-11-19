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Кременчук

35 зупинок за 4 млн грн встановлять наступного року в Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 404

 

Рішення виносять на розгляд сесії Кременчуцької міської ради 

На сесію Кременчуцької міської ради виносять на розгляд «Програму діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2022 рік».

Одним із її пунктів передбачений капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає 4 925 000 грн.

Згідно з Програмою, середня вартість ремонту однієї зупинки становить 140 734 грн. Сума передбачена на розробку проєктної документації, виготовлення, монтаж та благоустрій прилеглої території.

35 зупинок громадського транспорту планують встановити:

  • вул. Київській – 4 зупинки;
  • просп. Свободи – 4 зупинки;
  • вул. Олексія Древаля – одна зупинка;
  • вул. Велика набережна – 3 зупинки;
  • вул. Чкалова – 3 зупинки; 
  • пров. Льва Толстого – одна зупинка;
  • пров. Вишневий – одна зупинка;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського – 4 зупинки;
  • вул. Макаренка – 6 зупинок;
  • вул. Республіканська – 4 зупинки;
  • вул. Івана Приходька – 4 зупинки.
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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія зупинки Кременчуцька міська рада
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