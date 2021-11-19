35 зупинок за 4 млн грн встановлять наступного року в Кременчуці

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На сесію Кременчуцької міської ради виносять на розгляд «Програму діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2022 рік».

Одним із її пунктів передбачений капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає 4 925 000 грн.

Згідно з Програмою, середня вартість ремонту однієї зупинки становить 140 734 грн. Сума передбачена на розробку проєктної документації, виготовлення, монтаж та благоустрій прилеглої території.

35 зупинок громадського транспорту планують встановити: