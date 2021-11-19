35 зупинок за 4 млн грн встановлять наступного року в Кременчуці

На сесію Кременчуцької міської ради виносять на розгляд «Програму діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2022 рік».
Одним із її пунктів передбачений капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає 4 925 000 грн.
Згідно з Програмою, середня вартість ремонту однієї зупинки становить 140 734 грн. Сума передбачена на розробку проєктної документації, виготовлення, монтаж та благоустрій прилеглої території.
35 зупинок громадського транспорту планують встановити:
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