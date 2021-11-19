Як укласти декларацію з сімейним лікарем або змінити спеціаліста, який вас лікує

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 769

У попередньому матеріалі ми наводили статистику, що 88% мешканців Полтавської області вже обрали сімейного лікаря і уклали з ним декларацію. Якщо ви цього ще не зробили або хочете змінити спеціаліста, пресслужба Національної служби здоров'я України надала інструкцію, як це зробити.

У Полтавській області працюють 594 сімейних лікарі, терапевти та педіатри, які ще можуть набирати пацієнтів та укладати з ними декларацію, а 347 медиків уже набрали ліміт декларацій.

Як знайти сімейного лікаря, терапевта чи педіатра?

Зайти на дашборд «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги». На ньому можна знайти інформацію про кількість закладів первинки, які надають медичну допомогу пацієнтові. Та лікарів, з якими ще можна укласти декларацію. У фільтрах обрати область, тип населеного пункту або ввести в полі пошуку назву населеного пункту. Якщо відома назва конкретного медичного закладу, слід обрати його у фільтрі «Надавач послуг». У таблиці під картою з’явиться перелік амбулаторій та їх контакти. Можна також натиснути на потрібну амбулаторію або обирати з лікарів. У таблиці праворуч карти є список усіх лікарів первинки, які приймають у конкретному закладі. Там також вказана кількість декларацій, які вже має цей лікар, та їх ліміт. Тобто якщо навпроти прізвища стоїть галочка, то лікар вже набрав оптимальну кількість пацієнтів, якщо стрілочка вгору, то ще ні. Лікарі, які мають свою приватну практику або працюють в приватних медзакладах, теж можуть укладати декларації з пацієнтом. Щоб знайти їх, потрібно обрати на дашборді форму власності закладу — приватна або ФОП. Подати декларацію можна до лікаря, навпроти прізвища якого на дашборді стоїть стрілочка вгору. Після того, як лікар обраний, варто зателефонувати у заклад на реєстратуру та уточнити інформацію щодо вільних місць. Часом лікарі первинки працюють на пів ставки, тому набирають менше пацієнтів, ніж передбачає ліміт.

Важливо: якщо ви хочете обрати іншого сімейного лікаря, розривати декларацію з попереднім не треба. Треба просто підписати декларацію з новим. Попередня декларація анулюється в системі автоматично.

У лікарів первинки існують ліміти на кількість укладених декларацій. Вони потрібні для того, щоб лікар міг надавати якісну медичну допомогу кожному пацієнтові. Для терапевта лімітом є 2 000 декларацій, для сімейного лікаря — 1 800, для педіатра — 900.

Що робити, якщо відмовили у підписанні декларації

Що робити, якщо вам відмовляють у підписанні декларації з обраним лікарем, який ще набирає пацієнтів? Слід звернутися до керівника закладу за поясненням. Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевого департаменту охорони здоров’я та НСЗУ за роз’ясненнями щодо можливості реалізувати право на вибір лікаря.

Тим, хто вперше планує укласти декларацію з лікарем або збирається обрати іншого лікаря, при собі потрібно мати:

оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчують особу пацієнта та/або його законного представника;

оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини, якщо потрібно укласти декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнтові, інший — у медичному закладі. Дуже важливо перед тим, як підписати декларацію, перевірити усю внесену інформацію та при виявленні помилок одразу їх виправити.