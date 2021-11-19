Ввечері на Керченській стались дві пожежі

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 708

В обох згоріло майже все

18 листопада пожежні двічі виїжджали на Керченську. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького районного управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Пожежа в металевому вагончику

О 21.20 пожежа виникла в районі будинку 3А. Там загорівся металевий вагончик. Пожежні прибули о 21.25 і загасили пожежу на площі в 30 кв.м о 00.34. За цей час вогонь сильно пошкодив сам вагончик і меблі та речі, які були в ньому.

Пожежа в дерев’яній споруді

О 21.35 спалхнуло в районі будинку 14. Там горіла дерев’яна споруда площею в 12 м. кв. Пожежні прибули о 21.42, а ліквідували пожежу о 22.40 Вогонь знищив саму споруду, 3 дерев’яних борта, шини та сміття, які в ній були.