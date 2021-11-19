Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Надзвичайні новини

Ввечері на Керченській стались дві пожежі

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 708

 

В обох згоріло майже все

18 листопада пожежні двічі виїжджали на Керченську. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького районного управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Пожежа в металевому вагончику
Пожежа в металевому вагончику

О 21.20 пожежа виникла в районі будинку 3А. Там загорівся металевий вагончик. Пожежні прибули о 21.25 і загасили пожежу на площі в 30 кв.м о 00.34. За цей час вогонь сильно пошкодив сам вагончик і меблі та речі, які були в ньому.

Пожежа в дерев'яній споруді
Пожежа в дерев’яній споруді

О 21.35 спалхнуло в районі будинку 14. Там горіла дерев’яна споруда площею в 12 м. кв. Пожежні прибули о 21.42, а ліквідували пожежу о 22.40 Вогонь знищив саму споруду, 3 дерев’яних борта, шини та сміття, які в ній були.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх