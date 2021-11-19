Мала Кохнівка — теж Кременчук: люди скаржаться, що ходять по пенсії аж на Занасип

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 435

У приєднаній до Кременчука Малій Кохнівці люди живуть, як на далекій околиці. За пенсією ходять аж на Третій Занасип. До редакції від імені пенсіонерів звернулася мешканка цього села Галина Іванівна.

- Ми тут, бабусі зібралися та хочемо вам поскаржитися. У нас забрали пошту! Три місяці немає поштаря, доводиться ходити за пенсією аж на Мічуріна у Кременчук. Мені під 80 років — важко ходити! Автобус з Горішніх Плавнів не підбирає. Як можна добратися? - обурюється Галина Іванівна.

За її словами,банкомата в селі немає — найближчий теж на Мічуріна у Кременчуці.

Пенсіонери попросили, аби ми написали про цю ситуацію, вони сподіваються, що це приверне увагу міської влади — і вона допоможе вирішити їхню проблему. Адже тепер Мала Кохнівка теж Кременчук.

Юрій Зоря, староста приєднаного до Кременчука Потоківського старостинського округу, про ситуацію у Малій Кохнівці знає. Він пояснив, що село завжди обслуговувало поштове відділення Кременчука, яке знаходиться на вул. Мічуріна. Але листоноша, яка працювала у Малій Кохнівці, звільнилася — а кременчуцьке керівництво «Укрпошти» не знайшло заміну, бо там усього півставки. Юрій Зоря повідомив, що ще 6 вересня звертався з цього приводу до Полтавської дирекції «Укрпошти» та до кременчуцького відділення — але офіційної відповіді так і не отримав.

ТЪ звернувся за коментарем до Андрія Богомаза, начальника центрального відділення поштового зв'язку м. Кременчук Полтавської дирекції АТ «Укрпошта». Андрій Богомаз повідомив, що листоношу все ще шукають — вакансія вільна.

- Село знаходиться віддалено від відділення, поки що шукаємо людину, каже він. Нікого немає на цю вакансію! Ніхто не хоче! Але, думаю, у найближчий час когось знайдемо.