Мала Кохнівка — теж Кременчук: люди скаржаться, що ходять по пенсії аж на Занасип

У Малій Кохнівці закрилася пошта і немає банкомата, розповіли пенсіонери «Телеграфу»
У приєднаній до Кременчука Малій Кохнівці люди живуть, як на далекій околиці. За пенсією ходять аж на Третій Занасип. До редакції від імені пенсіонерів звернулася мешканка цього села Галина Іванівна.
За її словами,банкомата в селі немає — найближчий теж на Мічуріна у Кременчуці.
Пенсіонери попросили, аби ми написали про цю ситуацію, вони сподіваються, що це приверне увагу міської влади — і вона допоможе вирішити їхню проблему. Адже тепер Мала Кохнівка теж Кременчук.
Юрій Зоря, староста приєднаного до Кременчука Потоківського старостинського округу, про ситуацію у Малій Кохнівці знає. Він пояснив, що село завжди обслуговувало поштове відділення Кременчука, яке знаходиться на вул. Мічуріна. Але листоноша, яка працювала у Малій Кохнівці, звільнилася — а кременчуцьке керівництво «Укрпошти» не знайшло заміну, бо там усього півставки. Юрій Зоря повідомив, що ще 6 вересня звертався з цього приводу до Полтавської дирекції «Укрпошти» та до кременчуцького відділення — але офіційної відповіді так і не отримав.
ТЪ звернувся за коментарем до Андрія Богомаза, начальника центрального відділення поштового зв'язку м. Кременчук Полтавської дирекції АТ «Укрпошта». Андрій Богомаз повідомив, що листоношу все ще шукають — вакансія вільна.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.