У Пришибській територіальній громаді відкрили водогін за понад 27 мільйонів гривень — скільки сіл тепер з водою

Вчора, 17:31 Переглядів: 468 Новини компаній

Друга та третя черга водогону поки лише у планах

Сьогодні, 4 грудня, у Пришибі Кременчуцького району офіційно відкрили водогін першої черги. Його збудували за співпраці держави та підприємств Ferrexpo.

Протяжність водогону 19 кілометрів. Сільський голова Пришибської територіальної громади Валентина Городянко розповідає, раніше питну воду привозили людям цистернами, нині ж 500 будинків вже з питною водою:

— Це жителі сіл Роботівка, Єристівка, та частина села Пришиб, також, питною водою тепер забезпечені: ліцей «Лідер», дитячий садок, амбулаторія, будинок захищеної старості, центр культури та дозвілля, багатоквартирні будинки, — каже пані Валентина.

Щодо якості води, то вона висока, запевняє директор комунального підприємства «Пришибське» Сергій Стеценко. Нині 3 свердловини вмикаються у ручному режимі по графіку.

Як свердловини, так і водонапірні вежі, яких 4, оснащені генераторами для роботи у блекаут. Сам проєкт обійшовся у 27 мільйонів 750 тисяч гривень. Голова громади розповідає, що це спільні кошти держави, громади та Єристівського гірничо-збагачувального комбінату.

— Перша черга відкрита сьогодні. Її вартість — 27,5 млн грн. Це кошти державного, місцевого бюджетів та Єристівського ГЗК. 10,5 млн грн — місцевий бюджет, але це кошти, які надійшли туди від роботи підприємств Ferrexpo, а понад 13 млн грн — кошти самого комбінату, — розповідає Валентина Городянко.

Генеральний директор Єристівського ГЗК Тарас Зінченко наголосив на тому, що попри складну ситуацію, підприємство знайшло ресурси для будівництва водогону та планує його подальше розширення.

— Єристівський ГЗК співпрацює з громадами й цей водогін — один з прикладів співпраці. Попри те, що зараз війна, ми добудували його. Знайшли кошти на це. Після української перемоги будемо будувати інші черги. А поки надалі забезпечуватимемо водою з бочок людей, де потрібно, — каже керівник підприємства.

Нам вдалося поспілкуватися з директором ліцею «Лідер».

— Відкриваєш кран — вода біжить без накипу. Ви не повірите, колись ми виставляли відра, бочки — зараз набагато краще, — розповідає Настасія Кобеляцька.

Керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підкреслив важливість економічного внеску соціально активного бізнесу для району та області.

— Ferrexpo — один із ключових економічних гравців в нашому регіоні, які забезпечують, попри тяжкі умови воєнного стану, стабільний дохід у громадах, шляхом сплати податків місцевих і державних, — підсумував він.

Для того, аби забезпечити водою ще близько 500 мешканців, потрібно збудувати другу та третю чергу водогону, говорить керівник Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) Олег Лєднік, втім, на час повномасштабної війни це питання у замороженому стані.

Нагадаємо, що реконструйований ліцей «Лідер» у Пришибі презентували 22 листопада.