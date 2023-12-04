У Пришибській територіальній громаді відкрили водогін за понад 27 мільйонів гривень — скільки сіл тепер з водою

Сьогодні, 4 грудня, у Пришибі Кременчуцького району офіційно відкрили водогін першої черги. Його збудували за співпраці держави та підприємств Ferrexpo.
Протяжність водогону 19 кілометрів. Сільський голова Пришибської територіальної громади Валентина Городянко розповідає, раніше питну воду привозили людям цистернами, нині ж 500 будинків вже з питною водою:
Щодо якості води, то вона висока, запевняє директор комунального підприємства «Пришибське» Сергій Стеценко. Нині 3 свердловини вмикаються у ручному режимі по графіку.
Як свердловини, так і водонапірні вежі, яких 4, оснащені генераторами для роботи у блекаут. Сам проєкт обійшовся у 27 мільйонів 750 тисяч гривень. Голова громади розповідає, що це спільні кошти держави, громади та Єристівського гірничо-збагачувального комбінату.
Генеральний директор Єристівського ГЗК Тарас Зінченко наголосив на тому, що попри складну ситуацію, підприємство знайшло ресурси для будівництва водогону та планує його подальше розширення.
Нам вдалося поспілкуватися з директором ліцею «Лідер».
Керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підкреслив важливість економічного внеску соціально активного бізнесу для району та області.
Для того, аби забезпечити водою ще близько 500 мешканців, потрібно збудувати другу та третю чергу водогону, говорить керівник Кременчуцької районної військової адміністрації (РВА) Олег Лєднік, втім, на час повномасштабної війни це питання у замороженому стані.
Нагадаємо, що реконструйований ліцей «Лідер» у Пришибі презентували 22 листопада.
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