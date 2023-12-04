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Кременчук, Культура, Фотоколекція

У Кременчуці Cheev «запалив» зал палацу культури «Нафтохімік»

Вчора, 21:32 Переглядів: 207

  

Це був перший концерт співака у Кременчуці

Вчора, 3 грудня, до Кременчука завітав співак Cheev. Концерт відбувся у палаці культури «Нафтохімік». Публіка його зустрічала, гучно аплодуючи та вигукуючи.

 

Розпочав свій виступ з пісні «Оберігати». З перших слів присутні в залі почали підспівувати. Далі співак привітався та зазначив, що це його перший концерт у Кременчуці.

Далі концерт продовжився улюбленими піснями фанатів, такими, як: «Пазл», «Мрієшся», «Оберігати», «Печаль» та іншими.

А перед піснею «Гарно так» розіграв невеличку сценку, де присутні мали вгадати по схожими на пісню висловам, яка пісня буде наступною. Фанати успішно з цим впоралися, тож далі співак виконав улюблену фанатами пісню «Гарно так».

 

Також під час концерту співак розповів, як виник його псевдонім Cheev. Його повне ім’я Владислав Чіжевський і раніше його прізвище називали постійно по-різному. Тож, співак скоротив прізвище і назвався «Чів». Але після цього його почали плутати з іншим співаком. Тому зі сцени він попросив усіх присутніх тричі повторити, як правильно звучить його псевдонім, і усі виконали це прохання.

 

Далі Владислав Чіжевський заспівав ще декілька пісень та разом з музикантами пішов зі сцени, але фанати з вигуками «На біс!» так просто його не відпустили. Тож співак знову вийшов на сцену та заспівав найулюбленіші пісні фанатів: «Гарно так», «Мрієшся» та «Оберігати». Й після цього під гучні оплески співак пішов зі сцени.

 

До речі, Владислав Чіжевський за національністю білорус, але для розвитку обрав Україну. І зараз сумлінно вчить нашу мову, пише пісні та співає нашою солов'їною.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Дарія Згура Фото: Кирило Воронцов
Теги: концерт Нафтохімік палац культури вечірка
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