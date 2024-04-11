Рейди проти браконьєрства на Полтавщині: поліція вилучила сотні метрів сіток та виявила порушників

На Полтавщині активізувались заходи протидії незаконному вилову риби під час нересту. Поліція спільно з працівниками національних природних парків проводить рейди, спрямовані на забезпечення дотримання законодавства на водоймах області
10-11 квітня у Кременчуцькому районі піймали кількох бракон'єрів. Дмитро Кисличенко, повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління.
Одного з браконьєрів, 41-річного мешканця Кременчука, викрили під час вилову риби вагою близько 40 кг за допомогою сіток на Сулі неподалік села Горошине Оболонської громади працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньосульський». Завдані державі збитки оцінені в 402 тисячі гривень.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Окрім того, під час патрулювання акваторії Дніпра вилучили 400 метрів браконьєрських сіток з рибою загальною вагою близько 120 кг. Частину риби випустили назад у водойму, іншу частину — передали для реалізації на користь держави.
Також виявили порушення правил навігації, за що на порушника склали адміністративний протокол.
З початку воєнного стану на Полтавщині склали 341 адміністративний матеріал за порушення правил користування річковими та маломірними суднами.
Нагадаємо, що з 1 квітня на Полтавщині діє весняно-літня заборона на вилов риби. Поліція закликає громадян дотримуватися встановлених правил та обмежень. Превентивні заходи на водоймах області триватимуть.
Також в Україні хочуть ввести рибальські квитки, щоб любителі могли ловити рибу понад безоплатну норму. Тож Держрибагентство запустило опитування, що українці думають про цей квиток.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.