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Надзвичайні новини

Рейди проти браконьєрства на Полтавщині: поліція вилучила сотні метрів сіток та виявила порушників

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 160

 

На Полтавщині активізувались заходи протидії незаконному вилову риби під час нересту. Поліція спільно з працівниками національних природних парків проводить рейди, спрямовані на забезпечення дотримання законодавства на водоймах області

10-11 квітня у Кременчуцькому районі піймали кількох бракон'єрів. Дмитро Кисличенко, повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління.

Одного з браконьєрів, 41-річного мешканця Кременчука, викрили під час вилову риби вагою близько 40 кг за допомогою сіток на Сулі неподалік села Горошине Оболонської громади працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньосульський». Завдані державі збитки оцінені в 402 тисячі гривень.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Окрім того, під час патрулювання акваторії Дніпра вилучили 400 метрів браконьєрських сіток з рибою загальною вагою близько 120 кг. Частину риби випустили назад у водойму, іншу частину — передали для реалізації на користь держави.

Також виявили порушення правил навігації, за що на порушника склали адміністративний протокол.

З початку воєнного стану на Полтавщині склали 341 адміністративний матеріал за порушення правил користування річковими та маломірними суднами.

Нагадаємо, що з 1 квітня на Полтавщині діє весняно-літня заборона на вилов риби. Поліція закликає громадян дотримуватися встановлених правил та обмежень. Превентивні заходи на водоймах області триватимуть.

Також в Україні хочуть ввести рибальські квитки, щоб любителі могли ловити рибу понад безоплатну норму. Тож Держрибагентство запустило опитування, що українці думають про цей квиток.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: нерест нерестова заборона браконьєри навігація
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