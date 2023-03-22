Держрибагентство запустило опитування, що українці думають про рибальський квиток

Державне агентство меліорації та рибного господарства України запустило опитування, що українці думають про рибальський квиток.
Нагадаємо, наразі Держрибагентство разом з Мінагрополітики розробляє експериментальний проєкт щодо видачі рибальського квитка. Рибальський квиток — це додаткова можливість любительського рибальства в обсягах, що перевищують добову безоплатну норму вилову водних біоресурсів. Тобто ви, як і раніше, можете ловити 3 кг риби +1 штука, 30 раків тощо — безкоштовно. Водночас відповідно до проєкту запуску рибальського квитка, у рибалок з’явиться додаткова можливість ще наловити водних біоресурсів, але вже за встановлену плату.
У рамках такого нововведення Держрибагентство ініціює онлайн-опитування для рибалок.
Пройти опитування можна до 31 березня за посиланням.
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