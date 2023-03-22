Верховна Рада збільшила держбюджет на 537 млрд гривень – з них 96% спрямують на оборону

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21 березня Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким передбачається збільшення видатків держбюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони України.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

З цих коштів 518,2 млрд грн спрямовується на сектор безпеки і оборони. На оплату праці з нарахуваннями витратять 477,2 млрд грн, на закупівлю спецтехніки та обладнання – 30,2 млрд грн, й на інші видатки – 10,8 млрд грн.

Крім того, Резервний фонд держбюджету поповнять на 19 млрд грн, які будуть використані на непередбачувані та невідкладні заходи.

За словами голови парламентського комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, її комітет додав до проєкту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (понад 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (понад 2 млрд грн).

- Парламент підтримав проєкт закону про внесення змін до Державного бюджету, розроблений Мінфіном та схвалений Урядом. Відповідно до запропонованих змін загальний ресурс на сектор безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 млрд гривень, це 26,6% ВВП. Прийняття законопроєкту дозволить Україні й надалі ефективно протидіяти російській збройній агресії, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.