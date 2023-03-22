На Полтавщині під час сварки чоловік вбив жінку

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Вчора, 21 березня, в одному із сіл Новосанжарської громади під час сварки 47-річний чоловік вбив 56-річну жінку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Жінку знайшли зі слідами насильницької смерті у приватному будинку. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. А чоловіка під час оперативно-розшукових заходів знайшли в сусідньому населеному пункті. Наразі вирішується питання щодо повідомлення ймовірному вбивці про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом поліція здійснює досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.