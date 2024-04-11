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Кременчук, Війна

Демобілізованим строковикам виплачуватимуть грошову допомогу — Олег Лєднік

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1

 

У квітні-травні 2024 року звільнять в запас строковиків, термін військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану

Сьогодні, 11 квітня, під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації стало відомо, що строковикам звільненим з військової служби у квітні-березні 2024 року виплатять матеріальну допомогу.

 

— Для громадян, які працювали, передбачена виплата середньомісячної плати, яку вони отримували на день призову. А для військових, які до призову не працювали, виплата буде у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на день призову, — констатував Олег Лєднік.

У РВА розповідають, що виплата матеріальної допомоги буде здійснюватися органами соцзахисту населення протягом місяця. Для її отримання потрібно стати на військовий облік за місцем проживання.

— Для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям які звільнилися у запас, потрібно прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Протягом 10 днів з моменту взяття на облік будуть передаватися документи. Далі будуть здійснюватися виплати, — говорить Олег Лєднік.

Якщо демобілізовані матимуть питання щодо документів та постановки на військовий облік, у ТЦК та СП обіцяють роз’яснити інформацію.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Судово-юридична газета
Теги: війна демобілізація ТЦК та СП служба виплати
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