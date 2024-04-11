Демобілізованим строковикам виплачуватимуть грошову допомогу — Олег Лєднік

У квітні-травні 2024 року звільнять в запас строковиків, термін військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану
Сьогодні, 11 квітня, під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації стало відомо, що строковикам звільненим з військової служби у квітні-березні 2024 року виплатять матеріальну допомогу.
У РВА розповідають, що виплата матеріальної допомоги буде здійснюватися органами соцзахисту населення протягом місяця. Для її отримання потрібно стати на військовий облік за місцем проживання.
Якщо демобілізовані матимуть питання щодо документів та постановки на військовий облік, у ТЦК та СП обіцяють роз’яснити інформацію.
Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
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