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Запрацював онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ — Міноборони

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 144

 

На платформі можна отримати інформацію щодо інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їхніх сімей

У Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначають у міністерстві, на платформі користувачі зможуть розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, скориставшись онлайн-калькулятором.

Крім того, можна отримати інформацію щодо:

  • порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
  • інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їхніх сімей.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони зарплати військові
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