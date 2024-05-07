Запрацював онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ — Міноборони

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 144

На платформі можна отримати інформацію щодо інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їхніх сімей

У Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначають у міністерстві, на платформі користувачі зможуть розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, скориставшись онлайн-калькулятором.

Крім того, можна отримати інформацію щодо: