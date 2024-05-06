Полтавські підприємці заплатять штраф за недотримання вимог щодо куріння

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 98

Шість підприємств на Полтавщині заплатять 420 тисяч гривень штрафу за недотримання вимог щодо куріння. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Фахівці установи 24 та 25 квітня на підставі скарг громадян провели 6 позапланових заходів щодо дотримання законодавства про куріння та його шкідливого впливу на здоров’я.

Основні порушення під час перевірки стосувалися реклами тютюнових виробів.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» підприємства тепер мають сплатити штраф загальною сумою 420 тис. грн.

Нагадаємо, з початку року 65% площі цигаркової пачки має займати зображення із медичними попередженнями про шкоду куріння.