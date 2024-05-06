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У лелек Грицька й Одарки з Полтавщини з'явилися пташенята

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 268

 

Зараз у гнізді лелек уже троє пташенят

У пари лелек Грицька й Одарки, що живуть на території Національного природного парку «Пирятинський» з’явилися пташенята. Про це повідомляють у пресслужбі парку.

Перше пташеня з'явилося у гнізді наприкінці минулого тижня.

Зараз у лелек пташенят уже троє. За життям птахів можна спостерігати у прямому ефірі.

У 2022 році під час осіннього буревію гніздо Грицька не витримало і впало. Проте команда волонтерів встановила штучну платформу і відновила гніздо, а також з часом створила і ютуб-канал для птахів. І тепер кожен бажаючий може спостерігати за життям лелечої родини у режимі реального часу.

За два гніздові сезони 2022 та 2023 років Грицько разом з Одаркою виховали 9 пташенят. Це взагалі унікальне явище, оскільки, як правило, родина лелек виховує 2-3 дітей у рік.

Нагадаємо, цьогоріч Грицько повернувся з теплих країв 19 березня, а Одарка — 23 березня. Перше яйце у гнізді лелек з’явилося минулої суботи, 30 березня.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: лелека птахи
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