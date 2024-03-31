На Полтавщині у лелек Грицька та Одарки з'явилося перше яйце у цьому році

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 349

30 березня близько 22.00 у лелек Грицька та Одарки, що мешкають у селі Леляки на Полтавщині, з'явилося перше яйце у цьому році. Відео про це опублікували на ютуб-каналі «Лелека Грицько».

За два гніздові сезони 2022 та 2023 років Грицько разом з Одаркою виховали 9 пташенят. Це взагалі унікальне явище, оскільки, як правило, родина лелек виховує 2-3 дітей у рік.

Нагадаємо, цьогоріч Грицько повернувся з теплих країв 19 березня, а Одарка – 23 березня.