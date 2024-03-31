Де у Кременчуці 1 квітня не буде світла: перелік адрес

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Загалом тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 6.00 до 19.00

Завтра, 1 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Вагонобудівний, 7-22;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3,5,10;

вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31,37,39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

туп. 1-й Озерний, 4,6,8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна;

вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сивашський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169.

З 6.00 до 18.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Шевченка, 35;

вул. Небесної Сотні, 10Б,17,21А;

вул. Соборна, 18/14,24/14,26/37,30.

З 8.00 до 18.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу не буде світла:

у с. Соснівка та Потоки;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

вул. Раїси Кириченко, 101-108;

пр. Луговий, 4,8,12;

вул. Кооперативна, 1А.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А, 81-106, 141А-204;

вул. Гайдамацька, 72А-100А, 147;

вул. Херсонська, 1-22;

вул. Чумацький Шлях, 45-67, 69-83;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,127,129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А;

вул. Космонавтів, 67;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14.

З 8.00 до 18.00 для виконання робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР: