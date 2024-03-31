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Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці 1 квітня не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 141

 

Загалом тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 6.00 до 19.00

Завтра, 1 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Вагонобудівний, 7-22;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3,5,10;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 5-24/35;
  • туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна; 
  • вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сивашський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169.

З 6.00 до 18.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Шевченка, 35;
  • вул. Небесної Сотні, 10Б,17,21А;
  • вул. Соборна, 18/14,24/14,26/37,30.

З 8.00 до 18.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу не буде світла:

  • у с. Соснівка та Потоки;
  • вул. Каховська, 47;
  • вул. Лугова, 38-52;
  • вул. Раїси Кириченко, 101-108;
  • пр. Луговий, 4,8,12;
  • вул. Кооперативна, 1А.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А, 81-106, 141А-204;
  • вул. Гайдамацька, 72А-100А, 147;
  • вул. Херсонська, 1-22;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67, 69-83;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,127,129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А;
  • вул. Космонавтів, 67;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14.

З 8.00 до 18.00 для виконання робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР:

  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3-28;
    пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • про. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська; 
  • вул. Володимира Івасюка, 34,50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний,6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1,2,2А;
  • пров. Художній, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukr.media
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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