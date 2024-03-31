Де у Кременчуці 1 квітня не буде світла: перелік адрес

Загалом тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 6.00 до 19.00
Завтра, 1 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3,5,10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169.
З 6.00 до 18.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Шевченка, 35;
- вул. Небесної Сотні, 10Б,17,21А;
- вул. Соборна, 18/14,24/14,26/37,30.
З 8.00 до 18.00 для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу не буде світла:
- у с. Соснівка та Потоки;
- вул. Каховська, 47;
- вул. Лугова, 38-52;
- вул. Раїси Кириченко, 101-108;
- пр. Луговий, 4,8,12;
- вул. Кооперативна, 1А.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А, 81-106, 141А-204;
- вул. Гайдамацька, 72А-100А, 147;
- вул. Херсонська, 1-22;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67, 69-83;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,127,129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- вул. Космонавтів, 67;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14.
З 8.00 до 18.00 для виконання робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР:
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28;
пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- про. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- вул. Володимира Івасюка, 34,50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний,6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1,2,2А;
- пров. Художній, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.