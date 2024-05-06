Уламки російського «Шахеда» пошкодили будинок у Миргороді

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 811

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

Під час останньої повітряної тривоги уламки російського «Шахеда» пошкодили приватний будинок у Миргородському районі. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 6 травня росіяни атакували Україну 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. У результаті бойової роботи мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 12 ударних БпЛА в Сумській області. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

На Великдень, 5 травня, у Полтаві пролунали вибухи. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді — ніхто не постраждав.