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Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать до 11 серпня – законопроєкти президента

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 176

 

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти

Сьогодні, 6 квітня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення мобілізації в країні.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Згідно з законопроєктами №11234 та №11235, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб - з 14 травня до 11 серпня 2024 року.

В останній раз обидва терміни продовжували на 90 днів у лютому 2024 року - з 14 лютого до 13 травня 2024 року.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

Він також заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів та готується влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский законопроєкт мобілізація воєнний стан Верховна Рада
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