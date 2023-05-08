8 травня планують відзначати не День пам’яті та примирення, а День перемоги над нацизмом

«Як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього разом так само – з усім вільним світом», - Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що подає до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
8 травня в Україні офіційно відзначають День пам’яті та примирення. Зеленський пропонує, щоб це був День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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