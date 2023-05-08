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8 травня планують відзначати не День пам’яті та примирення, а День перемоги над нацизмом

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 312

 

«Як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього разом так само – з усім вільним світом», - Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подає до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

- Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам’ять майже в кожній нашій родині. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу. Зло ми знищували разом. Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу. Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз – нащадків тих, хто здобув перемогу – капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року, – сказав Володимир Зеленський.

8 травня в Україні офіційно відзначають День пам’яті та примирення. Зеленський пропонує, щоб це був День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: День пам'яті та примирення День Перемоги
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