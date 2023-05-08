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«Карпати» на останніх хвилинах «вирвали» очки у Кременчуці в матчі з «Кременем»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 344

 

Цими вихідними Кремінь двома командами зіграв у чемпіонатах Першої та Другої ліги 

Вчора, 7 травня, футбольний клуб «Кремінь» прийняв на своєму полі львівські «Карпати». Підопічні Романа Локтіонова розписали «мирову» з львів'янами. 

«Кремінь» – «Карпати» - 1:1
Голи: Матвєєв 39 - Тарануха 86
«Кремінь»: Оксененко, Товкач (Віктор Пилипенко 74), Аркуша, Сидоренко, Агапов, Панчишин, Матвєєв (Фальковський 90+1), Галата, Глоба (Касімов 74), Савіцький (Галоян 64), Вівдич (Трофимюк 90+1). Запасні: Музичка, Слуцький, Кальчук, Молько, Кіреєв. Головний тренер: Роман Локтіонов
«Карпати»: Ільющенков, Саків, Болденков (Шах 64), Дуць, І.Когут, Бобко, Чачуа, Галенков, Ю.Тлумак (Тарануха 46), Кожанов (Книш 78), Хобленко. Запасні: Фастов, Лень, М.Когут. Головний тренер: Андрій Тлумак

Попередження: Товкач 37, Аркуша 56, Оксененко 87

Післяматчеві коментарі тренерів

Напередодні друголіговий «Кремінь-2» зіграв на виїзді у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Зауважимо, що найменшому нашому гравцю - 15 років. 

СК «Чайка» – «Кремінь-2» - 5:0
Голи: Гуськов 25, Ндукве 44, Литовченко 54, Пуди 61, Стеценко 89
«Чайка»: Коломієць, Стеценко, Махонін, Музиченко (Хохлов 73), Пуди (Клименко 65), Гуськов, Шакун, Вечурко (Тищенко 46), Кулакевич (Вендел 73), Ндукве (Смітюх 65), Литовченко. Запасні: Майборода, Лещенко, Дубілей, Мнишенко, Луценко. Головний тренер: Сергій Сизихін
«Кремінь-2»: Третяк (Іванов 82), Руднєв, Гонтар, Кур’яков, Ульянко, Жданович, Горобець (Клепко 72), Курило (Владислав Пилипенко 62), П’ятибрат, Покась (Заїченко 62), Пігарєв (Стецюк 62). Запасні: Купліванчук. Головний тренер: Ярослав Здирко
Попередження: Гуськов 48, Музиченко 60, Вендел 85 - Жданович 17

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК Кремінь Джерело відео: ПФЛ
Теги: футбол Кремінь
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