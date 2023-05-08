Вночі у селі під Кременчуком горіла літня кухня

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 332

Сьогодні, 8 травня, о 3.33, у Піщаному, на вулиці Слов’янській сталась пожежа у літній кухні. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Пожежу ліквідували о 5.25. Вогонь знищив три дерев’яних вікна, дерев’яні вхідні двері, шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці на площі 30 м кв, дерев’яні меблі та речі, які були у вжитку. Також пошкодив дерев’яне перекриття на площі 20 м кв., та закоптив стіни всередині будівлі площею 20 м кв. Травмованих та загиблих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.