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«Зустріч двох друзів». На Полтавщині планують встановити скульптуру з гільз на честь загиблих Юліана Матвійчука та Дмитра Коряка

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 209

Спільний пам’ятник хочуть встановити на перетині вулиць, які носять імена Матвійчука та Коряка

Побратими та матері загиблих військових з Полтавщини Дмитра Коряка та Юліана Матвійчука планують встановити загальний памʼятник воїнам на перетині вулиць, названих на їх честь. Скульптура матиме назву «Зустріч двох друзів». Попередній розмір наближений до зросту Дмитра та Юліана. Побратими пропонують виготовити її з використаних гільз та снарядів. Відповідну інформацію на своїй сторінці опублікувала мама Юліана Матвійчука Людмила. 

— Зараз ми — побратими та родини — маємо ідею, світлини та деякі кошти. Якщо ви знаєте художника та скульптора, які могли б взятися за проєкт, напишіть нам у фейсбуці. А ще зовсім скоро назбираємо гільзи з яких і створять памʼятник. Він буде латунним з пом’якшувальним елементом. Наголосимо, що на памʼятник не потрібні бюджетні кошти. Побратими наших синів вирішили, що це вдасться зробити за кошти прихильників подвигів Дмитра та Юліана, — написала Людмила Матвійчук. 

Дмитро та Юліан зустрілися під час Революції Гідності, разом з активістами брали участь у протестах Полтави та Києва. Після нападу Росії на Україну у 2014 році, разом пішли добровольцями в полк «Азов». Дмитро загинув у 2015 році у боях за село Широкине, а у 2023 році поблизу Мар'їнки загинув Юліан.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Полтава
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