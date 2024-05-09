«Зустріч двох друзів». На Полтавщині планують встановити скульптуру з гільз на честь загиблих Юліана Матвійчука та Дмитра Коряка

Побратими та матері загиблих військових з Полтавщини Дмитра Коряка та Юліана Матвійчука планують встановити загальний памʼятник воїнам на перетині вулиць, названих на їх честь. Скульптура матиме назву «Зустріч двох друзів». Попередній розмір наближений до зросту Дмитра та Юліана. Побратими пропонують виготовити її з використаних гільз та снарядів. Відповідну інформацію на своїй сторінці опублікувала мама Юліана Матвійчука Людмила.
Дмитро та Юліан зустрілися під час Революції Гідності, разом з активістами брали участь у протестах Полтави та Києва. Після нападу Росії на Україну у 2014 році, разом пішли добровольцями в полк «Азов». Дмитро загинув у 2015 році у боях за село Широкине, а у 2023 році поблизу Мар'їнки загинув Юліан.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.