Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Гроші

Ford Fiesta за 5 тисяч гривень. Керівниця апарату міського голови Кременчука відмовилась коментувати покупку

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 334

 

Авто чиновниця придбала у 2020 році

Керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита відмовилась прокоментувати вказану ціну на задекларовану машину, передає «Кременчуцький Телеграф» 9 травня. 


— Коментарі щодо особистої машини я надавати не буду, це моя особиста річ, — заявила чиновниця. 

Спочатку Світлана Пищита направляла журналістів до пресслужби міської ради із відповідним запитом, втім, після уточнення питання, що стосується її декларації відповіла, що «якщо це стосується мене, як людину, то я не зобов’язана надавати вам коментарі про мої особисті покупки». 

Зазначимо, що у деклараціях за 2021-2023 роки керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита вказувала ціну своєї машини Ford Fiesta 2017 у розмірі 5 тисяч гривень. Авто чиновниця придбала у 2020 році.



3
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Пищита декларація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх