Ford Fiesta за 5 тисяч гривень. Керівниця апарату міського голови Кременчука відмовилась коментувати покупку

Керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита відмовилась прокоментувати вказану ціну на задекларовану машину, передає «Кременчуцький Телеграф» 9 травня.
Спочатку Світлана Пищита направляла журналістів до пресслужби міської ради із відповідним запитом, втім, після уточнення питання, що стосується її декларації відповіла, що «якщо це стосується мене, як людину, то я не зобов’язана надавати вам коментарі про мої особисті покупки».
Зазначимо, що у деклараціях за 2021-2023 роки керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита вказувала ціну своєї машини Ford Fiesta 2017 у розмірі 5 тисяч гривень. Авто чиновниця придбала у 2020 році.
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