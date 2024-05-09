Ford Fiesta за 5 тисяч гривень. Керівниця апарату міського голови Кременчука відмовилась коментувати покупку

Керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита відмовилась прокоментувати вказану ціну на задекларовану машину, передає «Кременчуцький Телеграф» 9 травня.

— Коментарі щодо особистої машини я надавати не буду, це моя особиста річ, — заявила чиновниця.

Спочатку Світлана Пищита направляла журналістів до пресслужби міської ради із відповідним запитом, втім, після уточнення питання, що стосується її декларації відповіла, що «якщо це стосується мене, як людину, то я не зобов’язана надавати вам коментарі про мої особисті покупки».

Зазначимо, що у деклараціях за 2021-2023 роки керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита вказувала ціну своєї машини Ford Fiesta 2017 у розмірі 5 тисяч гривень. Авто чиновниця придбала у 2020 році.



