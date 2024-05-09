«Існує де-юре». Що відомо про роботу Градизького військового ліцею

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 1

У закладі потрібно створити необхідну технічну-матеріальну базу та відповідний педагогічний склад

На сьогодні Градизький ліцей з посиленою фізично-військовою підготовкою насправді існує «де-юре», питання розвитку закладу стоятиме «навіть не на 1,2 і 3 роки». Про це повідомив начальник департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський 8 травня.

За його словами, у закладі потрібно створити необхідну технічну-матеріальну базу та відповідний педагогічний склад. Також Кременчуцький військовий ліцей у майбутньому планує розширюватись.

— Але щоб туди й діти прагнули, і педагоги — це питання не на 1,2, 3 роки, — розповів Євген Кончаковський.

Зазначимо, що у 2021 році керівництво Полтавської області планувала створити Градизький ліцей з посиленою фізично-військовою підготовкою. Раніше у місті обговорювали можливість переведення Кременчуцького військового ліцею у Градизьк.

У 2023 році голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький заявив, що на реконструкцію військового ліцею у Градизьку потрібно 200 млн грн — Полтавщина чекає допомоги від держави.