«Існує де-юре». Що відомо про роботу Градизького військового ліцею

На сьогодні Градизький ліцей з посиленою фізично-військовою підготовкою насправді існує «де-юре», питання розвитку закладу стоятиме «навіть не на 1,2 і 3 роки». Про це повідомив начальник департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський 8 травня.
За його словами, у закладі потрібно створити необхідну технічну-матеріальну базу та відповідний педагогічний склад. Також Кременчуцький військовий ліцей у майбутньому планує розширюватись.
Зазначимо, що у 2021 році керівництво Полтавської області планувала створити Градизький ліцей з посиленою фізично-військовою підготовкою. Раніше у місті обговорювали можливість переведення Кременчуцького військового ліцею у Градизьк.
У 2023 році голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький заявив, що на реконструкцію військового ліцею у Градизьку потрібно 200 млн грн — Полтавщина чекає допомоги від держави.
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