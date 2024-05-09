Колишній чиновник області разом зі спільниками привласнив майже 95 га території — поліція

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Окрім цього, обвинувачені займалися вимаганням і незаконно заволоділи автомобілями та капіталом двох підприємств

На Полтавщині правоохоронці викрили злочинне угрупування на чолі із колишнім радником ексміського голови одного з міст області, яке займалося земельним шахрайством, вимаганням, привласненням чужого бізнесу та майна. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, шахраї привласнили 28 земельних ділянок у Кобеляцькій громаді загальною площею майже 95 га і таким чином завдали громаді збитків у понад 4 мільйони гривень.

Окрім колишнього чиновника, до угрупування входили депутат Полтавської райради, мешканка Полтавського району та ще троє місцевих мешканців. Шахраї підробляли документи на приватизацію землі, використовуючи анкетні дані підставних осіб, архівні рішення сільських рад ще початку 2000-х років, а також номери вже зареєстрованих актів. А завдяки особистим зв’язкам виготовляли відповідну технічну документацію та вносили відомості до відповідних державних реєстрів.

Далі організатор та довірені особи купували у фіктивних власників землю, аби мати можливість вільно ними розпоряджатися.

Також правоохоронці встановили, що підозрювані також займалися вимаганням та привласненням чужого майна та бізнесу.

— Встановлено, що організатор примушував власників та засновників підприємств писати розписки про повернення уявного боргу, постійно здійснюючи на них психологічний тиск. Сума фінансових претензій перевищила 400 тисяч доларів США. Для подолання опору бізнесменів зловмисники вдавалися не тільки до погроз, але й реальних дій. Зокрема, щоб змусити «партнерів» виконати боргові зобов’язання зловмисники незаконно вивезли з підприємств сільгосптехніку та спалили три автомобілі й трактор, — коментує начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Окрім цього, злочинцям вдалося призначити на керівні посади двох підприємств «своїх» директорів, які продали їм за заниженими цінами близько 30 одиниць сільгосптехніки та вантажних автомобілів. Сума реальних збитків стосовно цього складає близько 13 мільйонів гривень.

Фігурантів обвинувачують:

ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою);

ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання завідомо підроблених документів).

Організатора підозрюють за:

ч. ч. 2, 4 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене з погрозою заподіяння тяжких травм, а також, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу);

ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Спільниці організатора інкримінують ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України (пособництво у незаконному заволодінні транспортним засобом).

Наразі усім обвинуваченим вручили підозри. Організатор перебуває під вартою без права внесення застави, інші фігуранти знаходяться під домашнім арештом.

Також правоохоронці закликають мешканців Кобеляцької громади, які постраждали від протиправних дій шахраїв або можуть повідомити інформацію, що представляє цінність для досудового розслідування, звертатися до поліції за номерами: 0667977700 (Слідче управління поліції Полтавщини) або 102.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали злочинне угрупування, які займалися нелегальною торгівлею зброї.



