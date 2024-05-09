Пальне на Полтавщині почало дешевшати — Мінфін

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 253

У четвер, 9 травня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Бензин марки А-95, а також дизпаливо та автогаз почали знижуватися в ціні. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого.

За даними аналітиків, зростання цін на бензин та дизель останнім часом відбувається на тлі інформації про ініціативу уряду вже з липня розпочати підвищення акцизів на пальне.

Однак не всі погоджуються із цим твердженням. Зокрема, директор аналітичного центру «Психея» Геннадій Рябцев зростання цін на пальне пов’язує з деяким подорожчанням палива на кордоні та курсовими коливаннями. Наприклад, офіційний курс на 14 березня становив 38,78 грн за долар, на 10 квітня — 38,99 грн.

Також аналітик зазначає, що останнім часом котирування нафти зросли — з 85 до 90 доларів за барель, що спричинило деяке зростання на нафтопродукти. Щодо автогазу, то нині підстав для його подорожчання немає, оскільки на ринку товар у профіциті.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 09.05.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 59,41 0,00 0% Бензин А-95 55,98 -0,06 -0,112% Бензин А-92 52,97 0,00 0% Дизельне пальне 54,70 -0,06 -0,102% Газ автомобільний 27,57 -0,06 -0,201%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 09.05.2024 р.