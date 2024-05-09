Де в Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 557

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 10 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57; вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

просп. Лесі Українки, 18;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

вул. Василя Стуса, 43/1-64;

вул. Кавалерійська, 2;

пров. Сергія Петренка, 1-21. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10.

Поділитись новиною



