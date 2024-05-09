Де в Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес

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Сьогодні, 18:03 Переглядів: 557

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 10 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57; вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • просп. Лесі Українки, 18;
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-21.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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