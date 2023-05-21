Після важкого поранення на війні помер депутат з Полтащини Юліан Матвійчук

Сьогодні зранку, 21 травня, внаслідок важкого поранення помер військовий та депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук. 33-річний Юліан служив у підрозділі аеророзвідки «Соловей» 116 окремої бригади територіальної оборони. Молодший сержант отримав поранення в бою під Марʼїнкою.
Юліан Матвійчук — випускник ПНПУ, вчитель історії за фахом. Був активним учасником Революції гідності. У 2014-2015 роках боронив незалежність України на російсько-українській війні. Двічі обирався депутатом Полтавської міської ради, очолював Полтавський міський осередок ВО «Свобода». Був одним зі співзасновників громадської організації «SavePoltava».
Вдруге став на захист України зі зброєю у руках у перший день повномасштабного вторгнення росіян.
У полеглого воїна залишилася дружина та маленька донечка.
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