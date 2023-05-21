Після важкого поранення на війні помер депутат з Полтащини Юліан Матвійчук

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Сьогодні зранку, 21 травня, внаслідок важкого поранення помер військовий та депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук. 33-річний Юліан служив у підрозділі аеророзвідки «Соловей» 116 окремої бригади територіальної оборони. Молодший сержант отримав поранення в бою під Марʼїнкою.

Юліан Матвійчук — випускник ПНПУ, вчитель історії за фахом. Був активним учасником Революції гідності. У 2014-2015 роках боронив незалежність України на російсько-українській війні. Двічі обирався депутатом Полтавської міської ради, очолював Полтавський міський осередок ВО «Свобода». Був одним зі співзасновників громадської організації «SavePoltava».

Вдруге став на захист України зі зброєю у руках у перший день повномасштабного вторгнення росіян.

У полеглого воїна залишилася дружина та маленька донечка.

- Юлік, це мабуть останнє твоє фото, яке зробив я. Вранці нас накриє арта, а сьогодні ти пішов у засвіти. Другу годину плачу, в голові одна за одною згадки наших пригод та наших історій. Ти був мені як один із менших братів, як вірний Свободівець, побратим по зброї, та ти мені був Другом. Ти дійсно міг змінити на краще Полтаву, Україну! Дякую,що ти зʼявився в моєму житті, що ми крокували разом, планували, сміялися і плакали. Ти був дійсно чудовою людиною, своєю відкритістю ти магнітів людей до себе. Надважка втрата, Друже! Любимо. На Щиті - написав побратим Анатолій Ханко.