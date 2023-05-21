Понад 30 бігунів з Кременчука взяли участь у забігу в Світловодську

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 252

Забіг був розділений на три дистанції: 2 км для дітей віком від 0 до 12 років, 5 км і 10 км для дорослих

Команда «Healthy dvizh» організувала 13 травня відкритий молодіжний забіг на набережній Світловодська. До забігу долучилися більше 200 учасників різного віку та інших міст.

Організатори дякують українським захисникам та захисницям за змогу проводити заходи у безпеці. Також організатори подякували кремен чужанину Віталію Смірнову, організатору забігів і бігового клубу SteelRunners в Кременчуці.

Забіг був розділений на три дистанції: 2 км для дітей віком від 0 до 12 років, 5 км і 10 км для дорослих.

На початку події всі учасники проходили реєстрацію на якій отримали бігові таблички з номером і обраною дистанцією, далі почалося урочисте відкриття заходу на якому говорили запрошені гості. Опісля чудову розминку провела досвідчена тренерка Єлизавета Пілявцева, після чого почався сам забіг по черзі в залежності від дистанції.

На фініші учасників з пройденим маршрутом вітали подарунковими батончиками Lanntmanel AXA і водою Моршинська! Також учасники могли відновити глюкозний баланс на локації фруктів. На закінчення нагороджували переможців, а також учасники мали змогу розказати свої враження про забіг.

Головна мета події - популяризація здорового способу життя серед молоді!

Ця подія була створена командою «Healthy dvizh» в межах програми UPSHIFT за підтримки ЮНІСЕФ та Іспанського агентства з міжнародного співробітництва в галузі розвитку.