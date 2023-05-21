Де завтра не буде світла у Кременчуці

У понеділок, 22 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) - с. Соснівка:
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