Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 220

У понеділок, 22 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Козацька, 83-134;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Козацька, 101/1;

вул. Спасопреображенська, 3, 6.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Володимира Великого, 10, 18.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Господарський, 7-12;

пров. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-64;

вул. Давида Кострова, 4-91;

пров. Польський, 5-14/1;

вул. Паризька, 16/38-58;

вул. Льва Орнштейна, 7-71;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Саксаганського, 2/9-31;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Чехова, 1/13-54;

пров. Чехова, 3-7/26;

пров. Віри Роїк, 2-26;

вул. Катерини Білокур, 2-65;

пров. Четвертого Універсалу, 1-28А.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) - с. Соснівка: