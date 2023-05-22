Замість кронування дерев реконструкція житла – в Кременчуці перерозподілили міський бюджет

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 168

Перерозподіл бюджетних асигнувань спеціального фонду міського бюджету на 2023 рік зроблений по Департаменту житлово-комунального господарства. Затверджені у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади видатки по благоустрою міста для видалення аварійних та сухостійних дерев, а також кронування дерев зменшені на 1 млн 741 тисяча грн. На цю ж суму збільшені бюджетні асигнування спецфонду міського бюджету на реконструкцію житлового фонду.

Таке рішення було прийняте на засідання виконавчого комітету 18 травня, а затверджено на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради 19 травня.

Перерозподіл бюджетних коштів зроблений з метою їх більш ефективного та результативного використання.