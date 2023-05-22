На громадські роботи для безробітних з бюджету Кременчука виділили півмільйона гривень

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На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення 500 тисяч на громадські роботи. Ці кошти виділяються Департаменту соціального захисту населення для територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів на для організації громадських робіт для громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні. Організація громадських робіт буде проводитись на умовах співфінансування з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Кошти Департаменту соцзахисту населення виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади