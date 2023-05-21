Сервісному центру МВС в Кременчуці міська рада закупить 3 легкових автомобіля за 2,3 млн грн

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На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили «Програму підтримки територіального сервісного центру МВС №5342 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області на 2023 рік» в новій редакції. Потреба оновлення програми пояснюється тим, що для забезпечення надання послуг громадянам під час проведення екзаменування при видачі посвідчення водія у сервісного центру, що знаходиться в Кременчуці, виникла необхідність у нових, сучасних, економічно вигідних легкових автомобілів для прийняття іспитів.

У користуванні сервісного центра наразі знаходяться автівки, які були йому передані під час розформування УДАЇ УМВС України в Полтавській області. Вони зношені й з кожним роком стає все більш недоцільно їх ремонтувати. Сервісному центру МВС №5342 потрібні нові спеціальні транспортні засоби для прийняття іспитів - 2 легкових автомобілі з механічною коробкою передач та один легковий автомобіль з автоматичною орієнтовно на суму 2,3 млн грн.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що від надходжень за адміністративні послуги, що надає сервісний центр МВС №5342, бюджет Кременчуцької територіальної громади за період з червня 2020 по квітень 2023 років отримав понад 6,4 млн грн.

У Програмі також передбачається за кошти з міського бюджету провести реконструкцію системи опалення приміщення центру з встановленням твердопаливних котлів. На це передбачається виділити 700 тисяч грн.