У селі Носівка Полтавської громади від сказу загинув кіт

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У селі Носівка Полтавської громади від сказу загинув кіт, повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

В результаті, ця місцевість була визначена як неблагополучний пункт, а території сусідніх сіл: Абазівка, Андріївка, Біологічне, Бугаївка, Витівка, Глухове, Зорівка, Лаврики, Макарцівка, Соломахівка, Трирогове, Чорноглазівка та Червона Долина оголошені загрозливою зоною.

Державна служба ветеринарної медицини розпочала оздоровчі заходи, які включають безкоштовне вакцинування проти сказу всіх сприятливих тварин у зазначених місцях. Ці дії спрямовані на запобігання подальшому поширенню цієї небезпечної хвороби та забезпечення безпеки як тваринного, так і людського населення регіону.

Мешканці зазначених сіл та Полтавської громади закликаються відповідально поставитись до цього повідомлення і забезпечити вакцинацію своїх домашніх тварин, щоб мінімізувати ризик зараження.

У селі Судіївка Полтавського району підтвердили випадок сказу у собаки.