Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Спалах сказу у селі Судіївка: де ввели карантинні обмеження

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 270

Мешканців загрозливої зони закликають вакцинувати домашніх улюбленців

У селі Судіївка Полтавського району підтвердили випадок сказу у собаки. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Після отримання повідомлення про загибель тварини, зразки направили до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, де 9 квітня офіційно підтвердили захворювання.

На засіданні Полтавської районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішили ввести карантинні обмеження в селі Судіївка, що входить до складу Мачухівської сільської територіальної громади. Зону неблагополучного пункту розширили до сусідніх населених пунктів: сіл Мачухи, Сердюки, Снопове та Шевченки.

У відповідь на цю загрозу, фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини організували безкоштовну вакцинацію проти сказу для всіх сприятливих тварин в неблагополучному пункті та прилеглих зонах. Місцевих мешканців закликають не ігнорувати можливість вакцинації.

Нагадаємо, що 4 квітня у селі Калашники Полтавського району зафіксували смерть собаки від сказу, а 20 березня на одному з подвір'їв села Шили Новоселівської громади під Полтавою знайшли мертву лисицю з підозрою на сказ.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: freepik.com
Теги: сказ вакцинація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх