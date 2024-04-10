Спалах сказу у селі Судіївка: де ввели карантинні обмеження

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 270

У селі Судіївка Полтавського району підтвердили випадок сказу у собаки. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Після отримання повідомлення про загибель тварини, зразки направили до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, де 9 квітня офіційно підтвердили захворювання.

На засіданні Полтавської районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішили ввести карантинні обмеження в селі Судіївка, що входить до складу Мачухівської сільської територіальної громади. Зону неблагополучного пункту розширили до сусідніх населених пунктів: сіл Мачухи, Сердюки, Снопове та Шевченки.

У відповідь на цю загрозу, фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини організували безкоштовну вакцинацію проти сказу для всіх сприятливих тварин в неблагополучному пункті та прилеглих зонах. Місцевих мешканців закликають не ігнорувати можливість вакцинації.

Нагадаємо, що 4 квітня у селі Калашники Полтавського району зафіксували смерть собаки від сказу, а 20 березня на одному з подвір'їв села Шили Новоселівської громади під Полтавою знайшли мертву лисицю з підозрою на сказ.