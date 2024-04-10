Кубок з рапіду: у Кременчуці визначили переможців

У шахово-шашковому клубі «Каїсса» вчергове зібрали шахістів з Кременчука, Горішніх Плавнів, Олександрії.
Днями у шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбувся клубний кубок з рапіду. Дев’ятнадцять шахістів зіграло сім турів по швейцарській системі. Регламент кубку: 10 хвилин на партію з додаванням 5 секунд за кожен зроблений хід.
Основна боротьба за шаховими дошками розгорнулася після п’ятого туру. За словами директора кременчуцького шашково-шахового клубу «Каїсса» Володимира Груздєва, запекла боротьба тривала між лідерами «Київської весни».
Першість серед двох розрядів вибороли:
У загальному заліку теж визначили переможців:
Нагадаємо, кременчуцькі шахісти взяли участь у змаганнях «Київська весна 2024».
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