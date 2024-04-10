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Кубок з рапіду: у Кременчуці визначили переможців

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 142

 

У шахово-шашковому клубі «Каїсса» вчергове зібрали шахістів з Кременчука, Горішніх Плавнів, Олександрії.

Днями у шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбувся клубний кубок з рапіду. Дев’ятнадцять шахістів зіграло сім турів по швейцарській системі. Регламент кубку: 10 хвилин на партію з додаванням 5 секунд за кожен зроблений хід.

Основна боротьба за шаховими дошками розгорнулася після п’ятого туру. За словами директора кременчуцького шашково-шахового клубу «Каїсса» Володимира Груздєва, запекла боротьба тривала між лідерами «Київської весни».

Першість серед двох розрядів вибороли:

  • Олександр Буртовий з Олександрії — І месце;
  • Нікіта Богомаз з Кременчука — ІІ місце;
  • Вікторія Сокур ІІІ місце.

У загальному заліку теж визначили переможців:

  • Марина Сьоміна — ІІІ місце;
  • Михайло Швачич — ІІ місце;
  • Володимир Кібкало — І місце та Кубок з рапіду.

Нагадаємо, кременчуцькі шахісти взяли участь у змаганнях «Київська весна 2024».

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: grinchenko-inform
Теги: шахи кубок турнір
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