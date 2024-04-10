Печінка тріски зміцнює серце й кістки: найкращий продукт для людей похилого віку

У людей похилого віку є часті проблеми із серцем та судинами. Можуть з’являтися холестеринові бляшки, через що стрімко розвивається атеросклероз. Печінка тріски містить омега-3 жирні кислоти, які зупиняють цей процес і встановлюють контроль над рівнем холестерину. Також поліненасичені кислоти запобігають появі тромбів, допомагаючи розріджувати кров
Печінка тріски містить велику кількість риб’ячого жиру, поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, амінокислотні сполуки триптофан та лізин. У продукті є фтор, кальцій, йод, магній, фосфор і молібден. У 100 грамах продукту міститься добова норма вітамінів А, В, С і D.
Завдяки високому вмісту жирів, амінокислот і вітамінів печінка тріски допомагає у разі запалень. Антиоксидантні молекули нейтралізують вільні радикали й зупиняють запальні процеси в організмі. Щоб менше хворіти на запальні захворювання, слід включити до свого раціону цей продукт.
Печінка тріски містить вітамін D, який зміцнює кісткову та сполучну тканину. Якщо регулярно вживати цей продукт, зменшиться біль у суглобах і знизиться ризик запальних процесів у кістковій тканині.
За рахунок вмісту кислоти омега-3 і вітаміну РР продукт протистоїть низці захворювань серцево-судинної системи. Печінка тріски також знижує рівень «поганого» холестерину в крові та нормалізує артеріальний тиск. Регулярне вживання печінки сприяє розрідженню крові й нівелює ризики утворення бляшок.
Цей продукт вкрай корисний для жінок, які планують вагітність. За рахунок вмісту фолієвої кислоти печінка тріски позитивно впливає на формування плоду і розвиток мозку. У чоловіків печінка тріски покращує потенцію й активізує рухливість сперматозоїдів. Якщо в сім’ї планується зачаття, то чоловікам дуже корисно вживати цей продукт.
Поліненасичені жирні кислоти корисні для клітинних мембран нашого мозку. Ці кислоти полегшують симптоми депресії, знімають тривожність і знижують розвиток психічних захворювань.
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