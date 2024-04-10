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Печінка тріски зміцнює серце й кістки: найкращий продукт для людей похилого віку

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

 

У людей похилого віку є часті проблеми із серцем та судинами. Можуть з’являтися холестеринові бляшки, через що стрімко розвивається атеросклероз. Печінка тріски містить омега-3 жирні кислоти, які зупиняють цей процес і встановлюють контроль над рівнем холестерину. Також поліненасичені кислоти запобігають появі тромбів, допомагаючи розріджувати кров

Печінка тріски містить велику кількість риб’ячого жиру, поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, амінокислотні сполуки триптофан та лізин. У продукті є фтор, кальцій, йод, магній, фосфор і молібден. У 100 грамах продукту міститься добова норма вітамінів А, В, С і D.

Лікує запалення

Завдяки високому вмісту жирів, амінокислот і вітамінів печінка тріски допомагає у разі запалень. Антиоксидантні молекули нейтралізують вільні радикали й зупиняють запальні процеси в організмі. Щоб менше хворіти на запальні захворювання, слід включити до свого раціону цей продукт.

Для міцності кісток і суглобів

Печінка тріски містить вітамін D, який зміцнює кісткову та сполучну тканину. Якщо регулярно вживати цей продукт, зменшиться біль у суглобах і знизиться ризик запальних процесів у кістковій тканині.

Від хвороби серця й судин

За рахунок вмісту кислоти омега-3 і вітаміну РР продукт протистоїть низці захворювань серцево-судинної системи. Печінка тріски також знижує рівень «поганого» холестерину в крові та нормалізує артеріальний тиск. Регулярне вживання печінки сприяє розрідженню крові й нівелює ризики утворення бляшок.

Для чоловічого та жіночого здоров’я

Цей продукт вкрай корисний для жінок, які планують вагітність. За рахунок вмісту фолієвої кислоти печінка тріски позитивно впливає на формування плоду і розвиток мозку. У чоловіків печінка тріски покращує потенцію й активізує рухливість сперматозоїдів. Якщо в сім’ї планується зачаття, то чоловікам дуже корисно вживати цей продукт.

Зміцнює нервову систему

Поліненасичені жирні кислоти корисні для клітинних мембран нашого мозку. Ці кислоти полегшують симптоми депресії, знімають тривожність і знижують розвиток психічних захворювань.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: печінка трески здорове харчування довголіття
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