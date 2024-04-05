У Полтавському районі ввели карантин через скаженого собаку

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Мешканців зони карантину та неблагополучного пункту закликають дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки, утриматися від контактів зі сторонніми тваринами та забезпечити вакцинацію домашніх улюбленців

У селі Калашники Полтавського району зафіксована смерть собаки від сказу. Ветеринарній службі про це стало відомо 4 квітня. Тіло тварини направили до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Полтавської області для проведення необхідних аналізів.

Вже наступного дня, 5 квітня, звіт лабораторії підтвердив, що собака дійсно був хворий на сказ. У зв'язку з цим фахівці ветеринарної медицини провели епізоотичне обстеження, а Полтавська районна ДНПК ввела карантинні обмеженя в селі Калашники та навколишніх населених пунктах. Також затвердили План комплексних заходів з ліквідації сказу.

Карантин ввели на території сіл: Гвоздиківка, Калашники, Клименки, Малі Козуби, Михайлики, Писаренки, Підлепичі, Сердюки, Снопове, Твердохліби та Шевченки Мачухівської сільської територіальної громади. В усіх цих місцях розпочаті безкоштовні щеплення проти сказу для всіх сприятливих тварин.

Мешканців зони карантину та неблагополучного пункту закликають дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки, утриматися від контактів зі сторонніми тваринами та забезпечити вакцинацію домашніх улюбленців.

Нагадаємо, що 20 березня на одному з подвір'їв села Шили Новоселівської громади під Полтавою знайшли мертву лисицю з підозрою на сказ.