У Кременчуці на проспекті Свободи зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 232

Сьогодні, 5 квітня, близько 18.20 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, зіткнулися легковик та позашляховик поблизу будинку культури «КрАЗ» у напрямку Пивзаводу.

На місці уже працює патрульна поліція. Інформації про травмованих чи постраждалих поки немає.

Рух на дорозі частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це при плануванні свого маршруту у вказаному напрямку.

Нагадаємо, сьогодні на дорозі Київ — Харків — Довжанський у Полтавській області сталася аварія — водійка порушила правила дорожнього руху.