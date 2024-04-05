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Надзвичайні новини

У Кременчуці на проспекті Свободи зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 232

 

Рух на дорозі частково ускладнено

Сьогодні, 5 квітня, близько 18.20 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

 

За попередньою інформацією, зіткнулися легковик та позашляховик поблизу будинку культури «КрАЗ» у напрямку Пивзаводу.

На місці уже працює патрульна поліція. Інформації про травмованих чи постраждалих поки немає.

 

Рух на дорозі частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це при плануванні свого маршруту у вказаному напрямку.

Нагадаємо, сьогодні на дорозі Київ — Харків — Довжанський у Полтавській області сталася аварія — водійка порушила правила дорожнього руху.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: соцмережі
Теги: Кременчук ДТП проспект Свободи патрульна поліція
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