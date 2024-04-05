У Кременчуці на проспекті Свободи зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 5 квітня, близько 18.20 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.
За попередньою інформацією, зіткнулися легковик та позашляховик поблизу будинку культури «КрАЗ» у напрямку Пивзаводу.
На місці уже працює патрульна поліція. Інформації про травмованих чи постраждалих поки немає.
Рух на дорозі частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це при плануванні свого маршруту у вказаному напрямку.
Нагадаємо, сьогодні на дорозі Київ — Харків — Довжанський у Полтавській області сталася аварія — водійка порушила правила дорожнього руху.
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