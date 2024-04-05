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Кременчук, Воїни світла, Війна

Завтра Кременчук прощатиметься із загиблим Миколою Сіпком

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 352

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна

Завтра, 6 квітня, Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Миколою Сіпком. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

До лав Збройних сил України загиблий приєднався наприкінці серпня 2023 року. Загинув військовий під час виконання бойового завдання 28 березня поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.

У полеглого військового лишилися мати, дружина та донька.

Прощання та поховання Миколи Сіпка відбудеться завтра, 6 квітня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна загиблий воїни світла Прощання поховання
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