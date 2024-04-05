Завтра Кременчук прощатиметься із загиблим Миколою Сіпком

Завтра, 6 квітня, Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Миколою Сіпком. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
До лав Збройних сил України загиблий приєднався наприкінці серпня 2023 року. Загинув військовий під час виконання бойового завдання 28 березня поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.
У полеглого військового лишилися мати, дружина та донька.
Прощання та поховання Миколи Сіпка відбудеться завтра, 6 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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