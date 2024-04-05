Запекла боротьба та короваї. У Кременчуці волейбольним матчем вшанували пам'ять загиблого воїна Віталія Фуги

Символічним був підбір команд на турнір пам’яті: дві команди студентів, бо Віталій має дві вищі освіти, команда випускників, адже він є випускником коледжу, та команда військових, бо він з перших днів російсько-української війни у 2014 році став на захист країни
Відбувся турнір з волейболу пам’яті загиблого військового з Кременчуччини Віталія Фуги. Змагання відбулися 3-го квітня у спортивному залі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії.
Віталій Фуга був вчителем фізкультури, захоплювався волейболом, саме тому спортивними змаганнями вшанували честь загиблого на російсько-українській війні земляка.
Участь у турнірі взяли команди студентів та випускників Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, студенти Вищого професійного училища № 7 та військові.
Символічним був підбір команд на турнір пам’яті: дві команди студентів, бо Віталій має дві вищі освіти, команда випускників, адже він є випускником коледжу, та команда військових, бо він з перших днів російсько-української війни у 2014 році став на захист країни. Про цей цікавий факт розповів тренер загиблого воїна Віталій Бондаренко.
На турнір, який проводили вперше, завітала родина Віталія: батько Юрій, молодший брат Валентин та дружина Анна.
Дружина Анна подякувала присутнім за те, що вшанували пам’ять її полеглого на війні чоловіка.
Серед учасників були друзі Віталія, які разом з ним грали в одній команді. Друзі згадують, що Віталій був капітаном команди, центральним блокуючим, найвищим гравцем команди.
Друзі розглядають пам’ятні світлини
Заходи на честь загиблих українських воїнів не лише формують національну пам’ять, вшановують подвиг Героя, а й виховують молодь.
Перемогу здобула команда випускників Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Усі команди отримали грамоти та короваї від навчального закладу.
Варто відзначити, що у навчальному закладі висаджують дерева на честь кожного загиблого випускника. Також у музеї створили дошку пам’яті де кожен загиблий випускник зображений у вигляді голуба.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.