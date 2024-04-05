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Запекла боротьба та короваї. У Кременчуці волейбольним матчем вшанували пам'ять загиблого воїна Віталія Фуги

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 134

 

Символічним був підбір команд на турнір пам’яті: дві команди студентів, бо Віталій має дві вищі освіти, команда випускників, адже він є випускником коледжу, та команда військових, бо він з перших днів російсько-української війни у 2014 році став на захист країни

Відбувся турнір з волейболу пам’яті загиблого військового з Кременчуччини Віталія Фуги. Змагання відбулися 3-го квітня у спортивному залі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії.

Віталій Фуга був вчителем фізкультури, захоплювався волейболом, саме тому спортивними змаганнями вшанували честь загиблого на російсько-українській війні земляка.

Участь у турнірі взяли команди студентів та випускників Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, студенти Вищого професійного училища № 7 та військові.

 

Символічним був підбір команд на турнір пам’яті: дві команди студентів, бо Віталій має дві вищі освіти, команда випускників, адже він є випускником коледжу, та команда військових, бо він з перших днів російсько-української війни у 2014 році став на захист країни. Про цей цікавий факт розповів тренер загиблого воїна Віталій Бондаренко.

— Сьогодні у такій формі ми вшановуємо честь і пам’ять воїна. Спортивні змагання демонструють нашому ворогу незламність, силу, нашу сміливість. А молодим поколінням — не забувати тих хто віддав своє життя, щоб ми могли проводити такі змагання, могли вчитися жити та радіти,  —  сказала директор Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії ім. А. С. Макаренка Леся Крупіна. 

 

   

На турнір, який проводили вперше, завітала родина Віталія: батько Юрій, молодший брат Валентин та дружина Анна.

— Віталій був спортивним хлопцем. Захоплювався не лише волейболом, а й футболом. Згодом дітвору привчав до спорту, — сказав батько загиблого військового Юрій Фуга.

Дружина Анна подякувала присутнім за те, що вшанували пам’ять її полеглого на війні чоловіка.

 

Серед учасників були друзі Віталія, які разом з ним грали в одній команді. Друзі згадують, що Віталій був капітаном команди, центральним блокуючим, найвищим гравцем команди.

 

Друзі розглядають пам’ятні світлини

— Спорт відігравав одну з важливих ролей на полі бою. Для військовослужбовців важливо мати розвинені фізичні якості як спритність, швидкість та витривалість. Наша команда зібралася для того, щоб вшанувати пам’ять Віталія Фуги, — розповів військовий з позивним «Фізрук». 

 

 

Заходи на честь загиблих українських воїнів не лише формують національну пам’ять, вшановують подвиг Героя, а й виховують молодь.

— Проводити такі заходи вкрай потрібно. У цей час ми повинні багато часу та уваги приділяти нашій молоді, виховувати їх патріотичні навички того моменту в якому ми зараз живемо, — додав військовий з позивним «Зоряний». 

  

Перемогу здобула команда випускників Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Усі команди отримали грамоти та короваї від навчального закладу.

 

Варто відзначити, що у навчальному закладі висаджують дерева на честь кожного загиблого випускника. Також у музеї створили дошку пам’яті де кожен загиблий випускник зображений у вигляді голуба.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Козельщина Віталій Фуга педучилище
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