Сьогодні, 5 квітня, о 18.45 у Полтавській області застосували графіки аварійного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».
Окрім Полтавщини, світло також вимикатимуть у Дніпропетровській, Зпорізькій, Кіровоградській та Сумській областях.
У компанії стверджують, що обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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У пресслужбі АТ «Полтаваобленерго» зазначають, що відключення застосовані для 1 та 2 черг. Обсяг розвантаження по системі розподілу — 27,756 МВт.
За словами очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, в області без світла зараз знаходяться 38 юридичних споживачів.
Нагадаємо, учора в області також застосовували графіки аварійних відключень. Обсяг розвантаження по системі розподілу АТ «Полтаваобленерго» становив 18 МВт.
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