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На Полтавщині ввели графіки аварійних відключень — Укренерго (доповнено)

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 516

 

Триватимуть аварійні відключення з 18.45 до 22.00 

Сьогодні, 5 квітня, о 18.45 у Полтавській області застосували графіки аварійного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

 

Окрім Полтавщини, світло також вимикатимуть у Дніпропетровській, Зпорізькій, Кіровоградській та Сумській областях.

У компанії стверджують, що обсяг обмежень буде меншим, ніж 4 квітня. Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

Графіка відключень електроенергії кременчужанам не нададуть, бо вони — аварійні

У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.

— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».

Доповнено:

У пресслужбі АТ «Полтаваобленерго» зазначають, що відключення застосовані для 1 та 2 черг. Обсяг розвантаження по системі розподілу — 27,756 МВт.

За словами очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, в області без світла зараз знаходяться 38 юридичних споживачів.

Нагадаємо, учора в області також застосовували графіки аварійних відключень. Обсяг розвантаження по системі розподілу АТ «Полтаваобленерго» становив 18 МВт.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтавщина відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго Укренерго
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