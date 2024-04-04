4 квітня з 18.19 в Полтавській області за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосували графік аварійних відключень у 1 чергу. Про це повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

Обсяг розвантаження по системі розподілу АТ «Полтаваобленерго» — 18 МВт.

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Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації о 19.54, без електроенергії наразі залишаються 38 юридичних споживачів. Недостатній обсяг генеруючих потужностей спричинили нещодавні російські атаки українських електростанцій.

У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.

— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, що минулого разу ГАВ застосували на Полтавщині 29 березня, після ракетно-дронової атаки РФ. Тоді обмеження тривали 3,5 години.