4 квітня з 18.19 в Полтавській області за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосували графік аварійних відключень у 1 чергу. Про це повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
Обсяг розвантаження по системі розподілу АТ «Полтаваобленерго» — 18 МВт.
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Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації о 19.54, без електроенергії наразі залишаються 38 юридичних споживачів. Недостатній обсяг генеруючих потужностей спричинили нещодавні російські атаки українських електростанцій.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
Нагадаємо, що минулого разу ГАВ застосували на Полтавщині 29 березня, після ракетно-дронової атаки РФ. Тоді обмеження тривали 3,5 години.
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