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Кременчук

У Кременчуці повністю перекрили вулицю Юрія Руфа

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 273

Розпочалися ремонтні роботи на найбільш аварійній ділянці

Відсьогодні у Кременчуці повністю перекрили рух на вулиці Юрія Руфа. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Це пов'язано із посиленим ремонтом каналізаційного колектора.

Розпочалися ремонтні роботи на найбільш аварійній ділянці колектора між вулицями Салганна та Черниша.

У міській владі просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, оскільки таке перекриття руху є вимушеним заходом для проведення безпечного та якісного ремонту.

У Кременчуці розпочали ремонт каналізаційного колектору довжиною 1,6 км – дають гарантію у 100 років

Учора, 3 квітня, очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін зібрав на нараду представників Кременчука та області, аби знайти шляхи завершення будівництва колектору на вулиці Юрія Руфа. За словами Проніна, кошторис будівництва колектора на вулиці Руфа у Кременчуці перевірять обласні аудитори.

Нагадаємо, колектор визнали аварійним з 2010 року. Роботи розпочалися з кінця 2022 року. Кошти на виконання ремонтних робіт виділили з міського та обласного бюджетів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук колектор ремонт перекриття руху
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