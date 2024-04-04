450 грн учасникам війни та 650 грн родинам загиблих: Кабмін затвердив розміри виплат до Дня Незалежності

Разову допомогу до Дня Незалежності України виплачуватимуть до 24 серпня 2024
Кабмін затвердив розміри одноразових виплат до Дня Незалежності України для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань». Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Разову грошову виплату до Дня Незалежності України виплачуватимуть до 24 серпня 2024 у розмірах:
- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: І групи — 3100 грн; II групи — 2900 грн; III групи — 2700 грн;
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1000 грн;
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень;
- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, — 650 грн;
- учасникам війни та колишнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.
Торік особи, які мають право на цю допомогу, але не отримали виплати, мали до 1 жовтня звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду.
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