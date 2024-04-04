450 грн учасникам війни та 650 грн родинам загиблих: Кабмін затвердив розміри виплат до Дня Незалежності

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Кабмін затвердив розміри одноразових виплат до Дня Незалежності України для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань». Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Разову грошову виплату до Дня Незалежності України виплачуватимуть до 24 серпня 2024 у розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: І групи — 3100 грн; II групи — 2900 грн; III групи — 2700 грн ;

; учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1000 грн ;

; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень ;

; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, — 650 грн ;

; учасникам війни та колишнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.

Торік особи, які мають право на цю допомогу, але не отримали виплати, мали до 1 жовтня звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду.

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