Відновлення після інсультів: стрим «Кременчуцького Телеграфа» з лікарями-реабілітологами

Як відновитися після інсульту, скільки може тривати реабілітація, чому реабілітація має починатися одразу після виявлення хвороби. Відповіді на важливі питання про інсульт почуєте в рамках вечірнього етеру
У 2023 році кількість інсультів в Україні збільшилась на 16%. За прогнозами МОЗ, через війну інсульти помолодшають на 10-15 років. Важливим етапом відновлення та адаптації у суспільстві після інсульту є реабілітація, йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Сьогодні, 28 березня о 19.00 на платформах Youtube та Facebook «Кременчуцький Телеграф» проведе третю пряму трансляцію на тему інсультів. Цього разу у прямому етері про шлях реабілітації та відновлення після інсульту розкажуть лікарі-реабілітологи Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни:
Протягом прямої трансляції Ви зможете долучитися до обговорення. Надсилайте свої питання у наші соціальні мережі, або пишіть їх під час прямої трансляції.
Нашу розмову з Сергієм Миргородським, лікарем вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги, про методи профілактики, симптоми інсульту та дії медиків «швидкої» можете подивитись ТУТ.
Прямий етер з керівником Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни Миколою Литвиненком можна переглянути ТУТ. Лікар не лише стикається з випадками інсультів у своїй медичній практиці, а й сам переніс інсульт.
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