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Пережив інсульт: керівник Кременчуцького шпиталю Микола Литвиненко — гість прямої трансляції «Телеграфа»

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 866

 

Лікар розповість про свій випадок пережитого інсульту, реабілітацію та відновлення після хвороби

Кожна третя людина у світі має ризик отримати гострий мозковий інсульт, йдеться на офіційному сайті МОЗ. Також йдеться, що інсульт — друга за частотою причина смерті в усьому світі.  В Україні у 2023 році у понад 87 тис. пацієнтів було діагностовано гострий мозковий інсульт, пише МОЗ.

Сьогодні, 28 березня о 19.00 на платформах Youtube та Facebook«Кременчуцький Телеграф» проведе другу пряму трансляцію на тему інсультів. Цього разу у прямому етері про перенесену хворобу розповість Керівник Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко. Протягом прямої трансляції Ви зможете долучитися до обговорення. Надсилайте свої питання у наші соціальні мережі, або пишіть їх під час прямої трансляції.

Нашу розмову з Сергієм Миргородським, лікарем вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги, про методи профілактики, симптоми інсульту та дії медиків «швидкої» можете подивитись ТУТ.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук здоров'я медицина інсульт
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