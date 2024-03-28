У Крюківському районному суді засідання у справі медиків «швидкої» проходитимуть цілком закрито

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 361

Днями у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання, на якому розглядали цивільний позов фельдшерки Анни Тарасенко щодо скасування наказу про догану. Догану четверо фельдшерів Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги отримали після того, як померла пацієнтка, на виклик до якої вони виїжджали.

У Крюківському районному суді неодноразово відкладали засідання через обставини з боку відповідача, що на думку адвоката позивача Валерія Гонтаря, є затягуванням судового процесу. Але адвокат зазначив: якщо раніше існувала така практика, коли судове засідання затягували, строк дії догани (1 рік) спливав, справу закривали. Проте зараз Верховний Суд України має таку позицію, що однаково після закінчення терміну догани суд має розглянути справу. І відповідно скасувати догану або залишити все без змін.

Як і в Кременчуцькому районному та Автозаводському районному судах, представник відповідача Ярослав Гречаний заявив про клопотання, аби допитали ще одного свідка — дочку померлої 43-річної пацієнтки. За словами Ярослава Гречаного, дочка сама звернулася у Полтаву на лінію 103 і висловила бажання бути свідком. Така думка у неї виникла після публікації на нашому сайті у листопаді 2023 року. Суддя Наталя Мурашова підтримала клопотання, бо вважає, що цей свідок має значення для справи.

Крім того, від пана Гречаного надійшло усне клопотання, аби засідання надалі перейшли у закритий формат, щоб не розголошувати лікарську таємницю про стан здоров’я та діагноз померлої кременчужанки.

На це Валерій Гонтар заперечив, адже за ч. 7 ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України не можуть бути розголошені дані, що стосуються учасників справи, а пацієнтка, яка померла, не є учасником судового процесу.

Суддя Наталя Мурашова все ж задовольнила клопотання відповідача щодо того, аби засідання проходило у закритому режимі. І якщо у Кременчуцькому районному суді преса може хоча б слухати ту інформацію, яка не стосується лікарської таємниці, то у Крюківському районному суді далі засідання проходитимуть повністю закрито.

Наталя Мурашова пояснила, що відповідно до ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України, розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом.

А відповідно до ч. 1 ст. 286 Цивільного кодексу, фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні. Наталя Мурашова також наголосила на тому, у ч. 3. ст. 286 Цивільного кодексу йдеться, що фізична особа зобов’язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків або з інших джерел.Оскільки предметом розгляду справи є скасування догани, яка була накладена, на думку відповідача, через неналежне виконання посадових обов’язків позивачем — надання медичної допомоги, тому суддя вирішила перевести справу у закритий формат.

У Крюківському суді ще не встигли допитати жодного свідка, це робитимуть на наступних засіданням, куди журналістів вже не пускатимуть. Нагадаємо, в той самий час справа у Кременчуцькому районному суді вийшла на «фінішну пряму».