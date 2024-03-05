Справа медиків «швидкої» у Кременчуцькому районному суді вийшла на «фінішну пряму»

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 1

Справа медиків «швидкої» у Кременчуцькому районному суді вийшла на «фінішну пряму», адже наступного разу суд має винести постанову.

Днями відбулося засідання у Кременчуцькому районному суді щодо цивільного позову фельдшера Олени Левочко до свого керівництва.

Нагадаємо, керівництво винесло догану двом бригадам медиків, які надавали допомогу 43-річній жінці, і яка пізніше померла.

Що сказав останній свідок

На цьому засіданні допитали останнього свідка — Ольгу Литовку, заступника головного лікаря з медичної роботи станції екстреної медичної допомоги № 1 м. Полтави.

Вона зазначила, що 5 липня 2023 року диспетчер у Полтаві отримав звернення від чоловіка померлої пацієнтки, яка перед смертю скаржилася на болі у грудній клітині.

За словами Ольги Литовки, вона не повірила, що таке може бути — до жінки виїжджали дві бригади, та все одно не вдалося її врятувати. Тому їй одразу захотілося переглянути матеріали справи та прослухати записи, які надходили на лінію 103.

Тоді ж створили наказ про проведення службової перевірки, яка розгляне телефонне звернення чоловіка померлої пацієнтки.

— Для того, щоб проводити перевірку, нам потрібні були пояснення стосовно виїзду бригад, — каже Ольга Литовка.

На наступний день комісія мала пояснювальні записки від фельдшерів Наталі К. та Валерія Роя.

— Вранці 7 липня заступник головного лікаря станції № 2 м. Кременчука з медичної роботи Геннадій Стасенко повідомив, що фельдшера Анна Тарасенко та Олена Левочко відмовилися писати пояснювальні, — розповіла пані Литовка.

Того ж дня довідка з висновками комісії була надана керівнику Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Протягом 7 липня директор ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення.

Але адвокат позивачки Валерій Гонтар наголосив, що пані Левочко не дали змоги пояснити свої дії до того, як винести догану. Адже прохання написати пояснювальну записку було вже після наказу про догану. А це є порушенням законодавства під час проведення службового розслідування.

Дослідження доказів

Адвокат позивачки зазначив, до у довідці про результати службової перевірки був відсутній кінцевий діагноз, який став причиною смерті пацієнтки. Але саме від діагнозу залежить, за якими протоколами фельдшерам потрібно було надавати медичну допомогу і чи все вірно зробили медики двох бригад.

Крім того, у наказі про догану не було конкретно зазначено, положення яких нормативних документів порушила Олена Левочко під час надання медичної допомоги жінці, у яких конкретно діях фельдшерки це порушення виявилося.

Представник відповідача Ярослав Гречаний поінформував: у наказі про догану йшлося про те, що медична допомога була надана невірно, діагноз поставлений невірно, перша бригада не надала кардіограму у дистанційно-діагностичний центр у Полтаву, тож не можна було порівняти її з кардіограмою другої бригади.

Оскільки допитали усіх свідків у цій справі, під час засідання суддя Анна Река дослідила докази. Адвокат позивачки зауважив, що серед матеріалів були відсутні докази ознайомлення Олени Левочко з правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією.

Відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю, на початку роботи за укладеним трудовим договором власник повинен ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією. Якщо інформації про таке ознайомлення немає, то цього достатньо для того, щоб скасувати будь-який наказ про оголошення догани. Валерій Гонтар наголосив на цьому, навівши приклади з реєстру судових рішень — там є постанови Верховного суду по подібних цивільних позовах.

Ярослав Гречаний зазначив, що сторона відповідача надала на адвокатський запит Валерія Гонтаря посадову інструкцію, де були підписи про ознайомлення усіх 4 фельдшерів, які подали до суду. Тож, можливо, сторона позивача спеціально приховує ці дані, щоб можна було цим апелювати. І якщо треба надати докази з приводу ознайомлення з документом, відповідач готовий це зробити. Але суддя Анна Река зазначила, що розгляд справи йде з 8 серпня, а отже часу було достатньо, щоб надати всю інформацію.

Нагадаємо, керівництво «швидкої» намагалося виправити свої недоліки і хотіло, щоб співробітники підписали правила внутрішнього трудового розпорядку заднім числом. Зробити це за рекомендацією адвоката Валерія Гонтаря медики відмовилися.

Представник відповідача Ярослав Гречаний на це відповів, що комунальне підприємство кілька років тому реорганізували, а Олена Левочко ознайомлювалася з правилами внутрішнього трудового розпорядку при прийнятті на роботу, ще до реорганізації. Тож позивачку просто перевели з однієї установи в іншу, а повторного ознайомлення не було.

Валерій Гонтар поінформував, що, згідно із законодавством, не можна притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності, поки роботодавець не довів його вину. І працівник не зобов’язаний сам доводити свою невинуватість. У випадку, якщо працівники до початку службової перевірки не надали свої пояснювальні записки, це є підставою для скасування догани. У матеріалах не було доказів про ознайомлення з наказом про проведення службового розслідування.

— Не залучивши до роботи комісії особу, щодо якої розслідування проводиться, роботодавець-відповідач вчинив грубе порушення норм чинного законодавства, — сказав Валерій Гонтар. — Роботодавець утаємничив від особи розслідування, а потім поставив перед фактом: «Прийдіть і розпишіться у наказі про догану».

Під час судового засідання зайшла мова про те, що нерідко медики станції швидкої медичної допомоги отримують для ознайомлення накази від керівництва у групі Вайбер. Оскільки накази неодноразово поширювали саме так — розписатися про ознайомлення з ними неможливо. А це є порушенням законодавства.

— Направлення певних документів у групу Вайбер зовсім не свідчить про те, що особа була належним чином ознайомлена з ним. Вимога у законі прямо зазначає — «особисто ознайомити», а не взагалі направити у групу, — каже адвокат.

Він вважає: недотримання процедури службового розслідування означає, що роботодавець не виконав вимоги законодавства.