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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі МАНівці вибороли 107 призових місць

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 121

 

За кількістю перемог Кременчук став одним із кращих в області

Кременчуцькі МАНівці вибороли 107 призових місць на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

З них 88 переможців — учні закладів загальної середньої освіти міста та 19 — учні наукового ліцею «Політ».

За кількістю перемог Кременчук став одним із кращих в області.

Серед 107 призових місць:

  • І місце — 27;
  • II місце — 37;
  • III — 43.

Найкращі результати показали учні Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» (20 призових місць) та наукового ліцею «Політ» (19 призових місць).

Також гарних результатів досягли учні ліцею № 25, 30, 10, 11, 17, 5, 6 та гімназій № 2 і 19.

Нагадаємо, що вихованці МАН з Кременчука та Горішніх Плавнів підкорюють наукові висоти.

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Автор: Дарія Згура
Теги: переможці МАН конкурс Кременчук
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