Кременчуцькі МАНівці вибороли 107 призових місць на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
З них 88 переможців — учні закладів загальної середньої освіти міста та 19 — учні наукового ліцею «Політ».
За кількістю перемог Кременчук став одним із кращих в області.
Серед 107 призових місць:
Найкращі результати показали учні Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» (20 призових місць) та наукового ліцею «Політ» (19 призових місць).
Також гарних результатів досягли учні ліцею № 25, 30, 10, 11, 17, 5, 6 та гімназій № 2 і 19.
Нагадаємо, що вихованці МАН з Кременчука та Горішніх Плавнів підкорюють наукові висоти.
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