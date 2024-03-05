Кременчуцькі МАНівці вибороли 107 призових місць

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За кількістю перемог Кременчук став одним із кращих в області

Кременчуцькі МАНівці вибороли 107 призових місць на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

З них 88 переможців — учні закладів загальної середньої освіти міста та 19 — учні наукового ліцею «Політ».

За кількістю перемог Кременчук став одним із кращих в області.

Серед 107 призових місць:

І місце — 27;

II місце — 37;

III — 43.

Найкращі результати показали учні Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» (20 призових місць) та наукового ліцею «Політ» (19 призових місць).

Також гарних результатів досягли учні ліцею № 25, 30, 10, 11, 17, 5, 6 та гімназій № 2 і 19.

Нагадаємо, що вихованці МАН з Кременчука та Горішніх Плавнів підкорюють наукові висоти.